A8 Interlaken-Ost–Brienz – Lange Staus – neue Massnahmen geplant Die Staus im Rahmen der Gesamterneuerung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz liegen deutlich über den Erwartungen. Jetzt ergreift das Bundesamt für Strassen Massnahmen.

Am linken Brienzerseeufer staut sich derzeit der Verkehr regelmässig und in einem grösseren Ausmass. Foto: PD

Seit Anfang Jahr sind die Hauptarbeiten für die Gesamterneuerung der A8 zwischen den Anschlüssen Interlaken-Ost und Brienz im Gang. Im Juli haben Arbeiten auf der offenen Strecke begonnen, die eine einspurige Verkehrsführung erfordern. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, diese Arbeiten unter Beibehaltung einer zweispurigen Verkehrsführung auszuführen, teilte das Bundesamt für Strassen am Donnerstag mit. Aufgrund neuer, strengerer Vorschriften sei dies aber nicht möglich.

«Die Realität sieht leider anders aus.» Bundesamt für Strassen

Die Berechnungen aufgrund der normalerweise üblichen Verkehrsmenge hätten gezeigt, dass der Zeitverlust durch die drei Baubereiche nur einige Minuten betragen sollte. «Somit wurde der einspurige Verkehrsbetrieb als verträglich eingestuft», schreibt das Bundesamt. «Die Realität sieht leider anders aus.» Bei schönem Wetter bildeten sich insbesondere von Interlaken her regelmässig Rückstaus mit einem Zeitverlust von 20 Minuten und länger.

Mehr Verkehr

Es gibt gemäss Bundesamt für Strassen mehrere Gründe für die aktuelle Situation. Zum einen werde ein höheres Verkehrsaufkommen als in früheren Jahren verzeichnet, zum anderen gebe es deutlich höhere Verkehrsspitzen auf touristischen Routen. «Es werden offenbar bedeutend mehr Tagesausflüge im eigenen Auto in die Berge unternommen als vor Corona», so das Bundesamt.

«Dies bewirkt nun, dass die kritische Verkehrsmenge auf der A8 nicht nur an einzelnen wenigen Tagen, sondern bei schönem Wetter täglich überschritten wird, und dies während mehrerer Stunden», so das Bundesamt für Strassen in seiner Mitteilung.

Kapazität wird nicht ausgenutzt

Der zweite Grund für die längeren Rückstaus sei die ungenügende Ausnutzung der Verkehrskapazität im Baustellenbereich, teilt das Bundesamt für Strassen nun mit. Die theoretisch mögliche Anzahl Autos, die während einer Grünphase die Baustelle passieren könnten, werde auf der A8 oft nicht erreicht. Ein wesentlicher Faktor ist die Beachtung des Rotlichts. Verkehrsteilnehmende, die nach dem Ende der Grünphase noch bei Rot «hinterherhuschen», sorgten dafür, dass der Gegenverkehr nicht rechtzeitig losfahren könne.

«Weitere Optimierungen und zusätzliche Informationen zu den Zeitverlusten sind in Planung.» Bundesamt für Strassen

Dasselbe Problem entstehe durch Verkehrsteilnehmende, die sich während der Fahrt durch die Baustelle durch die Aussicht oder die Bauarbeiten ablenken liessen und sehr langsam fahren würden.

Massnahmen für die aktuelle Bauphase

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden bereits diverse Massnahmen getroffen. So wurden die Steuerzeiten der Ampelanlage mehrfach optimiert. Eine komplette Umstellung auf Handregelung habe sich als nicht möglich erwiesen. Es wurde jedoch eine Ampelanlage installiert, die der unnötigen Lückenbildung entgegenwirken soll. «Weitere Optimierungen und zusätzliche Informationen zu den Zeitverlusten sind in Planung», so das Bundesamt.

Die aktuelle einspurige Verkehrsführung dauert noch bis Ende Oktober. Insgesamt wird die Erneuerung der A8 erst 2023 abgeschlossen. Die Planung der Bauphasen und -abschnitte 2022/23 ist noch im Gang. Die aktuellen Erkenntnisse würden in diese Planung einfliessen.

