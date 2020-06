Moment mal – Lange Gesichter an der Schnäppchentankstelle Mit dem Billigbenzin ist es noch nicht vorbei: Die Coop-Tankstelle in Lyss hatte am Mittwoch nur wegen technischer Probleme geschlossen. Stephan Künzi

1.03 Franken für den Liter bleifrei: Der Billigpreis an der Coop-Tankstelle in Lyss gilt noch immer. Foto: PD

Gross war der Frust bei all den Autofahrern, die in der Hoffnung auf ein veritables Schnäppchen eigens die Reise nach Lyss unter die Räder genommen hatten und nun vor geschlossener Zapfsäule standen. Verflogen war die Vorfreude auf einen Preis von nur 1.03 oder mit Rabattgutschein sogar für nur 0.98 Franken pro Liter bleifrei: «Warum kann man nicht mehr bei der Coop-Tankstelle in Lyss tanken?», machte ein User seinem Ärger in den sozialen Medien unverhohlen Luft.