Ortsplanung im GGR Steffisburg – Lange Debatte führt zu klarem Ergebnis Der Grosse Gemeinderat (GGR) Steffisburg schickt die Revision der Ortsplanung an die Urne. Dem Entscheid ging eine längere Debatte voraus. Marco Zysset

Stadt? Land? Agglomeration? Die Revision der Ortsplanung zeigt auf, was Steffisburg sein und werden soll. Foto: Christoph Gerber

Die Debatte wurde lang – und verlor sich in der Art von Details, vor denen Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) bei seinem letzten Auftritt im Grossen Gemeinderat (GGR) gewarnt hatte. Die Rede ist von der Ortsplanungsrevision, mit welcher sich die Gemeinde seit bald fünf Jahren beschäftigt. Marti zeigte noch einmal auf, nach welchen Grundsätzen die verschiedenen Elemente – Baureglement und die verschiedenen Zonenpläne – erarbeitet worden waren und wo die Bevölkerung und die Fachleute sich wie einbringen konnten.

Keine Chance für Änderungen

Ein Vorgehen, das in der GGR-Sitzung von allen Parteien explizit verdankt und gelobt wurde. Damit war es das dann auch schon mit der Einigkeit. Namentlich stellt Maya Hürlimann von der Fraktion von GLP und Die Mitte mit Blick auf energetische Vorgaben verschiedene Änderungsanträge – stand aber am Ende alleine auf verlorenem Posten. Konkret wollten die beiden Parteien die Befreiung von neuen Holzbauten von der Anschlusspflicht an die Fernwärme aufheben sowie die Vorgaben für die Nutzung von Solarenergie auf Dächern ausweiten. Auch die EDU/EVP-Fraktion wünschte in diesem Bereich weitere Vorgaben im Baureglement.