Was geht? – Die Ausgehtipps – Lang lebe die Königin! Eine Blueskönigin im Schloss, ein Barde in der Mühle, Zauberer bei den Burgern, dazu Beschwörung per Naturlyrik: Wohlan denn, die Tipps der Woche. Kulturredaktion

Blues-Königin gastiert im Schloss

Es sind grosse Namen, die anklingen, wenn über Justina Lee Brown gesprochen wird: Aretha Franklin etwa oder Etta James. Mit ihrer gewaltigen Stimme darf sich die Sängerin gut und gern unter die grossen Bluesköniginnen einreihen. Ihr Soul ist erdig, warm und kraftvoll. Ihre Auftritte sind explosiv. Die Mischung aus Afroblues und Soul hinreissend. Wo Justina Lee Brown singt, haut sie um. Sie ist in Lagos in Nigeria geboren und avancierte dort Ende der Nullerjahre zur gefragten Newcomerin der Blues- und Soulszene. Mit ihrem Hit «Omo2sexy» wurde sie international erfolgreich. In London gewann sei einst den renommierten «Women in Entertainment»-Award. Am International Blues Challenge in Memphis kam sie unlängst ins Halbfinale. Für eine Nichtamerikanerin eine grosse Sache. Nun kommt die grosse Sängerin, die zwischen London und der Schweiz hin- und herpendelt, nach Bern. Im Gepäck: ihr aktuelles Album «Black and White Feeling». (mbu)

Michael Wollny und die vier X

Es sind hohe Töne, die da die deutsche Musikkritik über den Jazzpianisten und Komponisten Michael Wollny anschlägt. Einen «vollkommenen Klaviermeister» nannte ihn die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» einst. Und sein jüngstes Werk mit dem Titel «XXXX» nennt dieselbe Zeitung ein deutsches «Bitches Brew». Gemeint ist Miles Davis’ Album, das den Jazz einst für immer verändert hat. «XXXX» ist ein geheimnisvolles, ein ungewöhnliches und ungestümes Album. Die zehn Songs sind das Ergebnis einer total achtstündigen rein improvisierten Live-Club-Performance mit Saxofonist Emile Parisien, Bassist Tim Lefebvre und Schlagzeuger Christian Lillinger im Berliner Jazzclub A-Trane. Hier vermengen sich Free Jazz, Prog-Rock, Science-Fiction-Film-Sounds und 8-Bit-Videospielgeräusche zu einem nie gehörten grossen Ganzen. Exzessiv, rauschhaft, experimentell, psychedelisch und von anarchischer Kraft, was übrigens bestens zum Setting der Berner Turnhalle passt. Das Konzert findet im Rahmen der neuen Reihe «Sounds of Anarchy» statt, die sich «grenzgängerischen Konzerten der brachialen Avantgarde widmet», wie die Veranstalter schreiben. Eine wahrlich gute Wahl. (mbu)

Verträumter Aargauer: Stern

In der Mühle Hunziken spielt Adrian Stern mal wieder mit Band. Foto: Adriana Bella

Adrian Stern gehört unbestritten zu den besten Mundart-Singer-Songwritern des Landes – und trotzdem steht der Badener noch immer ein wenig im Schatten der grossen Namen. Dabei hat er in den zwei Jahrzehnten seiner Karriere Hits gelandet wie «Amerika» oder «Ha nur welle wüsse». In den vergangenen Jahren ist er vorwiegend solo aufgetreten, nun ist er wieder in Bandbesetzung auf Tour. Auf seinem aktuellen Album «Meer» zeigt er sich von der sanften Seite, wobei böse Zungen behaupten, da gebe es gar keine andere Seite. Der Titelsong «Meer schaffet das» hat alle Qualitäten eines Kuschelrock-Songs. Danach geht es lieblich weiter. Wer sich gern sehnsüchtig wegträumt, zum Beispiel ans Meer, ist bei Adrian Stern sicher nicht falsch. (mfe)

Das Berner Kammerorchester zwischen Schauder und Zauber

Von Harry Potter bis zum Wizard von Oz: Das Berner Kammerorchester hat Magisches im Sinn. Foto: William Croall

Im Konzert «Nachtzauber» lotst das Berner Kammerorchester (BKO) sein Publikum ins Reich der Zauberer – ein Programm für Kinder wird es deswegen nicht. Denn der Abend ist thematisch verknüpft mit dem ganzen Ernst der Weltgeschichte. Zu hören ist etwa Harold Arlens Fantasie für Orchester aus dem Film «The Wizard of Oz», der 1939 – am Vorabend des Zweiten Weltkriegs – Premiere hatte. Filmmusik hatte auch der Österreicher Erich Wolfgang Korngold komponiert, der 1938 verfolgungsbedingt nach Los Angeles emigrieren musste. Von ihm spielt das BKO, verstärkt durch das Orchestre de chambre fribourgeois, das Violinkonzert in D-Dur (Solist: Sebastian Bohren). Den zauberhaften Abend runden Paul Dukas’ «Der Zauberlehrling» sowie die Suite aus «Harry Potter und der Stein der Weisen» von John Williams ab. (reg)

Die Zeiten, die uns bevorstehen: Barbara Bleisch trifft Jonas Lüscher

Ein Autor, der sich einmischt: 2017 gewann Jonas Lüscher für seinen Roman «Kraft» den Schweizer Buchpreis. Foto: Keystone

Der Schriftsteller Jonas Lüscher («Frühling der Barbaren», «Kraft»), aufgewachsen in Bern und heute in München lebend, will die Kraft des Erzählens auch politisch nutzen. In seinem eigenen Schreiben vereint er öffentliches Engagement mit fiktionalen Elementen. Letztes Jahr veröffentlichte er gemeinsam mit dem Philosophen Michael Zichy das Buch «Der populistische Planet». In Briefform nimmt sich darin eine internationale Gruppe von Intellektuellen des Phänomens des weltweit erstarkten Populismus an. Gastgeberin Barbara Bleisch diskutiert mit dem Schriftsteller über die Verantwortung, die Wissen mit sich bringt, und über den neuen Blick aufs Leben, den Jonas Lüscher gewonnen hat, seit er eine schwere Covid-Infektion nur knapp überlebt hat. (lex)

Zu Ehren der Lyrikerin Erika Burkart: Ein Beschwörungsabend

«Naturlyrikerin» greift für sie zu kurz: Erika Burkart wäre dieses Jahr hundertjährig geworden. Foto: zvg

Erika Burkart (1922–2010) zählt zu den wichtigsten Schweizer Lyrikerinnen der Gegenwart. Die Aargauerin wurde mehrfach geehrt – unter anderem mit dem Grossen Schillerpreis, einem Schweizer Literaturpreis, den sie 2005 als erste Frau überhaupt erhielt. Was macht ihre Dichtkunst aus? Sicher ist, dass ihr selber die Fremdbezeichnung «Naturlyrikerin» zu verkürzt vorkam: «Fünfzigjähriger tradierter Irrtum der Rezensenten.» Und was sagt uns Burkarts Werk heute im Jahr 2022 noch, in dem sie hundert Jahre alt geworden wäre? Dieser Frage geht die Autorinnengruppe RAUF nach: Tabea Steiner, Mariann Bühler, Anaïs Meier und Eva Seck widmen Burkart an ihrem Geburtstag einen «Beschwörungsabend» – eine szenische Lesung mit Musik. (lri)

Spoken-Word-Galaabend: «Wortknall»

Er ist der Master of Ceremony bei dieser Feier der Schweizer Spoken-Word-Szene: Christoph Simon. Foto: zvg

«Mit einem Knall stehst du plötzlich selbst auf der Bühne», verkündet der Berner Spoken-Word-Künstler Jürg Halter, «taumelnd im Scheinwerferlicht – entrückt / o du körpersprachesprechender Mensch». Sein Beitrag «Word up» findet sich in der Anthologie «Wortknall». Als 40. Band der «Edition Spoken Script»-Reihe sind darin neue Texte von 44 Schweizer Spoken-Word-Künstlerinnen und -künstlern versammelt – in Hochdeutsch und Mundart, Französisch, Englisch und Italienisch. An der Gala in Bern wird diese Art von oraler Literatur für die Bühne von Renata Burckhardt, Matto Kämpf, Narcisse und Jurczok 1001 gefeiert. Moderiert wird der Abend von Christoph Simon, für die Musik ist Cruise Ship Misery besorgt. (lex)

Fehler gefunden?Jetzt melden.