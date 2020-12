Berner Ideen (15) – Lang lebe der Turnschuh Stefan Mathys entwarf über 40 Kollektionen als Schuhdesigner in London. Jetzt hat er einen reparierbaren Turnschuh entworfen – als Statement gegen die Wegwerfgesellschaft. Martin Burkhalter

Der Shoe-Guy aus Schliern: Schuhdesigner Stefan Mathys wohnt seit fünfzehn Jahren in London. Foto: zvg

Stefan Mathys (42) kennt das Business – mehr als genug. Er kennt die Obsessionen, er kennt die Gier, die falschen Versprechen, er kennt die Margen und die verlogene Werbemaschinerie in- und auswendig. Seit fünfzehn Jahren ist er in London im Schuhgeschäft tätig, seit fünfzehn Jahren nennen ihn seine Freunde auch den «Shoe-Guy». Er entwarf Schuhe und Accessoires für die Luxus-Schuhmarke Harrys of London, für Modemarken wie Reiss und für einen der grössten Schuheinkäufer in England, Kurt Geiger.

Und jetzt hat er gemeinsam mit der Basler Schuhdesignerin Catherine Meuter einen reparierbaren Männer-Turnschuh entworfen. Der Absatz und die Innensohle sind ersetzbar, das Fersenfutter ist doppelt verstärkt.