Eine Feier der anderen Art – Lang lebe das Untote! Eine Jubiläumsparty im Krematorium, von einem Festival, das es gar nicht mehr gibt: Unsere Kolumnistin war da – und ging verstört nach Hause. Martina Hunziker

Wenn man Gruselfilme nicht mag, will man auch nicht Teil davon sein. Foto: Paramount Pictures

Was sich an diesem Abend im toten Winkel des Bremgartenfriedhofs abgespielt hat, fällt, um es fachgerecht auszudrücken, in die Kategorie «Gruselfilm». Aber hier die Geschichte von vorne: