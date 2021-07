Gülleaustrag in den Hügeln – Landwirte greifen sich wegen Bschütti-Vorschrift an den Kopf Bundesbern sorgt mit einem Schleppschlauchobligatorium für Ärger unter den Bauern. Heinz Kämpfer zeigt in Affoltern, warum. Susanne Graf

Im vorderen, flachen Teil hat Heinz Kämpfer kein Problem, die Gülle mit dem Schleppschlauchsystem auszubringen. Fotos: Raphael Moser

«In jeglicher Hinsicht eine absolute Katastrophe»; «ein vollkommener Irrsinn» und «von Leuten entschieden, die nichts, aber gar nichts von Landwirtschaft verstehen». Die Leserbriefspalten in der Landwirtschaftspresse zeigen: Es herrscht Ärger über einen Entscheid aus Bundesbern. In der Woche nach dem Nein zu den Agrarinitiativen brach er über den Bauernstand herein. Er trägt den umständlichen Namen «Schleppschlauchobligatorium».

Darum geht es: Nächstes Jahr tritt eine neue Luftreinhalteverordnung in Kraft, die verlangt, dass die Landwirte ihre Gülle «möglichst emissionsarm» ausbringen. Auf Nutzflächen bis zu einer Hanglage von 18 Prozent wird die «bandförmige Ausbringung mit Schleppschlauch- oder Schleppschuhverteiler» vorgeschrieben. Ständerat Peter Hegglin (Mitte, ZG) wollte das Obligatorium mit einer Motion verhindern und fand in der kleinen Kammer sogar eine Mehrheit. Der Nationalrat war aber nicht bereit, dem bereits stark etablierten Verfahren weiterhin bloss mit Förderbeiträgen Vorschub zu leisten.