Selbstjustiz gegen Hanfdiebe – Landwirt muss fast vier Jahre ins Gefängnis Das Obergericht verschärft die Strafe gegen einen Bauern vom Längenberg deutlich. Er verteidigte seinen Hanf mit groben Mitteln gegen Eindringlinge. Hans Ulrich Schaad

Der Hanf zog mitten in der Nacht Diebe an, worauf der Landwirt zur Selbstjustiz schritt. Foto: Getty Images

Der beschuldigte Bauer hatte vor der Urteilseröffnung am Obergericht kein gutes Gefühl. Die Fragen der Richter bei der Verhandlung zwei Tage zuvor hätten ihm gezeigt, in welche Richtung es gehen könnte. Er wurde recht in die Mangel genommen. Der Gerichtspräsident sagte offen, dass er gewisse Aussagen nur mit grösster Mühe glauben könne.

Das Gefühl täuschte den Mittfünfziger nicht, der am Freitagnachmittag wie schon am Mittwoch im Berner Mutz erschien. Das Obergericht folgte mit dem Urteil nicht der Berufung des Landwirts, sondern jener der Generalstaatsanwaltschaft. Mehr noch. Das Gericht ging mit der Strafe sogar noch höher als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Es verurteilte den Landwirt zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 46 Monaten. Dazu kommt eine unbedingte Geldstrafe von 270 Tagessätzen à 80 Franken (21’600 Franken). Das Regionalgericht hatte im September 2019 eine Strafe von 32 Monaten ausgesprochen, 12 Monate davon unbedingt. Unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Nötigung.