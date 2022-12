Ausstellung in Spiez – Landschaftliche bis blumige Farbklänge Unter dem Motto «Farbklänge» sind bis 4. Januar in der Bibliothek Spiez abstrahierte Landschafts- und Wasserbilder ausgestellt. Heidy Mumenthaler

Die Malerin Ursula Dubach stellt in der Spiezer Bibliothek Bilder aus, die in diesem und im vorigen Jahr entstanden sind. Foto: Heidy Mumenthaler

Ursula Dubach aus Spiez spielt Schicht um Schicht mit Farben und Formen. Sie lässt die Fantasie der Betrachtenden walten. Seit 1979 setzt sich Dubach leidenschaftlich mit Zeichnen und Malen auseinander. Sie erfüllte ihren Jugendtraum mit verschiedenen Malkursen, Seminaren bei namhaften Künstlern sowie dem Besuch der Schule für Gestaltung in Bern. Ihre Werke stellt sie in verschiedenen Galerien im In- und Ausland aus.