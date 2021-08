Berufsalltag früher – Landmaschinen prägten sein Leben Schon in der Schule war für den Schangnauer Fritz Hänni klar: Er wollte Mechaniker lernen. Geblieben ist eine prägende Berufslaufbahn, die keine Ferien kannte. Stefan Kammermann

Landmaschinenmechaniker Fritz Hänni liebte seine Arbeit, ist aber auch froh, muss er sie nicht mehr machen. Fotos: Beat Mathys

«Kluge Pferdebesitzer kaufen die Stollen ihrer Pferde nicht beim Hausierer.» – «Man hüte sich vor minderwertigen Konkurrenzprodukten.»

Diese beiden Sätze stehen auf einem vergilbten Stück Papier und sind gerade noch so zu entziffern. Die hölzerne Wand, an der das Werbeplakat, befestigt mit kleinen, rostigen Reissnägeln, sein Dasein fristet, ist spröde und von der Vergangenheit gezeichnet. «Keine Ahnung, wie lange es schon da hängt», sagt Fritz Hänni. Es müssen wohl Jahrzehnte sein.

Fritz Hänni hat auf der alten Werkbank Platz genommen und beginnt zu erzählen: «Die Schmitte habe ich 1977 von meinem Schwiegervater übernommen.» Ausser dem Plakat an der Holzwand, der in die Jahre gekommenen Werkbank, einem Amboss sowie der Esse mit Feuerstelle und Abzug erinnert nicht mehr viel an das ehemalige Handwerk. «Vermutlich werden wir hier bald ein Pneulager einrichten», meint der 70-Jährige.