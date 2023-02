Filiale in Belp – Die Landi will vom Dorf Richtung Autobahn zügeln Die Landi Aare plant einen zweigeschossigen Neubau in der Belper Viehweid. Johannes Reichen

Die Filiale der Landi in Belp wurde 2008 neu eröffnet. Foto: Urs Baumann

Die Belper Landi-Filiale befindet sich heute im Zentrum in der Nähe des Hochhauses. Nun will die Landi Aare die Filiale in die Viehweid zügeln, also Richtung Autobahnanschluss. Das rund eine Hektare grosse Areal ist bereits bebaut und wird gewerblich genutzt. Die Landi-Genossenschaft will dort einen zweigeschossigen Neubau beziehen. Wie die Gemeinde Belp mitteilt, sind neben der Filiale eine E-Tankstelle sowie ein Aufenthaltsraum mit Shop geplant. Diese «Lounge» soll rund um die Uhr zugänglich und bedienungslos sein.