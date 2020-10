Stark steigende Corona-Zahlen – Landet die Schweiz auf Deutschlands Risikoliste? Fast alle Kantone übertreffen inzwischen den deutschen Grenzwert. Das wären mögliche Folgen für Reisen ins Nachbarland. Luca De Carli

Anstehen für den Corona-Test: Pendler im Landkreis Cham an der deutsch-tschechischen Grenze. Foto: Screenshot Bayrischer Rundfunk

Montagmorgen an der deutsch-tschechischen Grenze: Die Parkplätze füllen sich, Hunderte Pendler stehen an für einen Corona-Test. Diese Woche zeigt sich im Bundesland Bayern, was es im Extremfall für Folgen haben kann, wenn in Deutschland ein anderes Land oder eine Region auf die Risikoliste setzt. Der Landkreis Cham hat am Wochenende eine Testpflicht für Grenzgänger aus Tschechien eingeführt.