Regionalgericht Oberland – Landesverweis für zwei Räuber Zwei im Aargau wohnhafte ausländische Staatsbürger verübten im Herbst einen Raub unter Mitführen einer Schusswaffe. Beide wandern ins Gefängnis und müssen anschliessend die Schweiz verlassen. Christoph Buchs

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Raub oder Diebstahl im Zusammenhang mit Drogenkonsum, keine regelmässige Arbeit, diverse Vorstrafen: Als «klassische Drogenkarriere» bezeichnete der Staatsanwalt vor dem Regionalgericht Thun ein Muster, das auf die zwei vorgeladenen Angeklagten zutrifft.

Der eine, ein 44-jähriger Italiener, ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen und rutschte nach einer schwierigen Jugend – unter anderem verbrachte er sechs Jahre in einer Erziehungsanstalt – in die Drogenszene. Der andere, ein 38-jähriger Deutscher, kam im Sommer 2019 in die Schweiz. Beide haben Wohnsitz im Kanton Aargau. Kennen gelernt hatten sie sich in einer Tiefgarage, beim Warten auf Drogennachschub.