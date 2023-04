Spanischer Nationalpark bedroht – Land der illegalen Erdbeere Spanien streitet über die Rettung des Nationalparks Donana. Der Beerenanbau droht das Feuchtgebiet zu zerstören. Doch den Parteien geht es um die nächsten Wahlen. Karin Janker aus Madrid

Erdbeeren für ganz Europa: Erdbeerenpflückerinnen in Huelva. Foto: AFP

Sie schmecken nach Sonne und duften nach Sommer. Und etwa jede fünfte von ihnen ist illegal angebaut. Viele der spanischen Erdbeeren, die jetzt in europäischen Supermärkten liegen, stammen aus Anbauzonen, die an den Nationalpark Donana grenzen. Der Donana-Park liegt in Huelva, einer Region im Südwesten Spaniens, nahe der Grenze zu Portugal. Huelva hat sich seit den 1990er-Jahren als Beerenanbaugebiet etabliert. Je nach Jahresertrag bringt der Anbau ein bis drei Milliarden Euro in die Region. Huelva ist Europas Beerengarten.