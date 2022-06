Entschädigung für indigene Gruppe – Land beschlagnahmt und an Siedler verkauft – Kanada korrigiert historisches Unrecht 1910 nimmt die kanadische Regierung fast die Hälfte des Reservatslandes einer Stammesgruppe der Blackfoots in Besitz. Nun wird die Siksika-Nation mit rund 1 Milliarde Franken entschädigt.

Kanadas Premier Justin Trudeau will mit den Entschädigungen ausstehende Landansprüche und Rechtsstreitigkeiten beilegen. (Archiv) Foto: Keystone

Kanada hat den indigenen Stamm der Siksika dafür entschädigt, dass der Staat ihm 1910 sein Land weggenommen hatte. «Wir sind heute zusammengekommen, um ein Unrecht aus der Vergangenheit wiedergutzumachen», sagte Premierminister Justin Trudeau am Donnerstag, als er das entsprechende Abkommen unterzeichnete. Die Siksika-Nation erhält demnach 1,3 Milliarden kanadische Dollar (960 Millionen Euro).

Die kanadische Regierung hatte 1910 fast die Hälfte des Reservatslandes des Stammes, der zu der Stammesgruppe der Blackfoot gehört, in der Provinz Alberta in Besitz genommen, um es für die Erschliessung von Ressourcen zu nutzen und an Siedler zu verkaufen. 30 Jahre zuvor war das Land den Siksika noch vertraglich zugesichert worden.

Hunderte Kinderleichen gefunden Schweizer Mönche wirkten beim Zwangsmissionieren von Kindern mit Abo Die toten Kinder von Kamloops «Es ging darum, Kanadas Ureinwohner zu eliminieren» Opfer von Missbrauchsskandal Kanada entschädigt indigene Heimkinder mit Milliardensumme Die Regierung habe damals «unehrenhaft gehandelt», indem sie den Indigenen «das landwirtschaftlich produktivste und mineralienreiche Land zum Nutzen anderer» genommen habe, sagte Trudeau. «Auch wenn diese Einigung die Vergangenheit nicht wettmachen kann, hoffen wir, dass sie zu einer besseren und helleren Zukunft für diese und künftige Generationen führen wird», sagte der Minister für die Beziehungen zu den Ureinwohnern, Marc Miller. «Unsere Lebensweise hat sich verändert. Es wird nie mehr so sein wie früher», sagte der Siksika-Häuptling Ouray Crowfoot. «1,3 Milliarden Dollar, das ist eine Menge Geld. Es wird niemals alles wiederherstellen, was es vorher war. Aber wir müssen nach vorne schauen.» Derzeit sei eine Wiederbelebung der Kultur und der Traditionen sowie der Blackfoot-Sprache zu beobachten.

Chief Ouray Crowfoot Quelle: First Nations Finance Authority (FNFA)

Crowfoot verwies auch auf eine nahegelegene archäologische Ausgrabung, bei der tausende Jahre alte Artefakte ausgegraben wurden. Dies zeige, dass die Blackfoot «seit undenkbaren Zeiten in dieser Prärie hier überlebt haben». «Wir sind ein widerstandsfähiges Volk hier in Siksika. Wir halten stand und jetzt überleben wir nicht nur, sondern es Beginnt eine Ära der Blüte.»

pe/fml

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.