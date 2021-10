Reise nach Island zu gewinnen – «Lamb» – Ein Mystery-Drama

Leserangebot – Verlosung – «Lamb» – Ein Mystery-Drama Zum Filmstart von «Lamb» verlosen wir eine Reise nach Island sowie Tickets für den Film.

In den Hauptrollen Hilmir Snær Guðnason und Noomi Rapace Foto: ZVG

«Lamb» – Ein Mystery-Drama vor atemberaubender Kulisse

Weites Land, Bergketten, endloser Himmel, ein einsames Haus: Maria und Ingvar wohnen mitten in der isländischen Natur. Das Paar mit unerfülltem Kinderwunsch züchtet Schafe, sein Leben verläuft harmonisch und beschaulich. Bis eines Nachts im Stall etwas Seltsames passiert: Ein Schaf gebärt ein mysteriöses Wesen. Maria und Ingvar nehmen es mit ins Haus. Sie geben ihm den Namen Ada, beschliessen, es aufzuziehen als wäre es ihr Kind. Doch die Natur überlässt ihre Kinder den Menschen nicht kampflos.

«Lamb» wurde im Norden Islands gedreht. In der weiblichen Hauptrolle brilliert Noomi Rapace, bekannt durch die Erstverfilmung von Stieg Larssons «Millennium»-Trilogie. Das eindrückliche Mystery-Movie von Valdimar Jóhannsson wurde am Festival von Cannes mit dem «Prix de L’Originalité» ausgezeichnet.

Zum Filmstart von «Lamb» verlost die «SonntagsZeitung» eine Reise nach Island für 2 Personen sowie 25 x 2 Tickets für den Film in einem Deutschschweizer Kino.

Begeben Sie sich auf eine Reise abseits der Trampelpfade und erkunden Sie den wenig bekannten Nordosten Islands. Die Reise «Entlang der arktischen Küste» führt Sie vorbei an wunderschönen Landschaftsbildern und einsamen Plätzen.

Was die Reise für 2 Personen beinhaltet

Icelandair-Direktflug ab/bis Zürich

Flughafen- und Sicherheitstaxen

11 Tage Mietwagen Kat. BB inkl. unlimitierter km, Versicherung, Übernahmegebühr, Einweggebühr, Taxen und 1 Zusatzlenker

11 Übernachtungen in ausgewählten Unterkünften inkl. Frühstück

Inlandflug (V-Klasse)

Transfers gemäss Programm

Ausführliche Reisedokumentation

Die Reise muss bis 4 Wochen vor Abreise gebucht und zwischen dem 30. April und 30. September 2022 nach Verfügbarkeit angetreten werden.



Die Reise wird ermöglicht durch Kontiki Reisen.

So nehmen Sie teil

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50 pro Anruf/SMS):

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit untenstehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse:

Island Reise: Tel. 0901 500 071 oder SMS-Code SZ1

Kino-Tickets: Tel. 0901 500 072 oder SMS-Code SZ2

Per Internet: www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie LA SZ1 für die Island-Reise

Wählen Sie LA SZ2 für die Kino-Tickets

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 27. Oktober 2021.

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamediaeinverstanden. Die Reise muss bis 4 Wochen vor Abreise gebucht und zwischen dem 30. April und 30. September 2022 nach Verfügbarkeit angetreten werden. Die Reise ist nicht auf andere Personen übertragbar und kann nicht bar ausbezahlt werden.