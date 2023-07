Brand in Lengnau – Lagerhalle abgebrannt – Polizei warnt Bevölkerung vor Rauchgasen Am Samstag hat in Lengnau eine Lagerhalle gebrannt. In der Halle waren Autos und Autozubehör gelagert. Eine Person wurde verletzt.

Am Samstagnachmittag brannte eine Lagerhalle in Lengnau. Foto: 20 Minuten/Newsscout

Am frühen Samstagnachmittag ist in Lengnau in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Berner Polizei über Alertsuisse die Bevölkerung vor Rauchgasen gewarnt und sie aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen.

Die Meldung über den Brand in einer Lagerhalle an der Jungfraustrasse in Lengnau sei um 13.40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte einen Brand und eine starke Rauchentwicklung in der Lagerhalle festgestellt, sagte Lena Zurbuchen, Sprecherin der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage.

Eine Person verletzt

Mehrere Feuerwehren löschten den Brand. Um 18 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Die Rauchentwicklung wurde gestoppt. Der Brand beschränkte sich auf die Lagerhalle, in der Autos und Autozubehör gelagert seien, sagte die Kapo-Sprecherin weiter.

Mehrere Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs beim Gebäude befunden haben, konnten sich selbstständig in Sicherheit begeben. Ein Mann erlitt beim Versuch, Fahrzeuge aus der brennenden Halle zu holen, Verletzungen und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

SDA/tag

