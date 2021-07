Regenfälle im Berner Oberland – Lage spitzt sich weiter zu Während die Zuflüsse zu Brienzer- und Thunersee auf die Regenpause reagiert haben, steigen die Seepegel weiter an. Am Mittwochabend werden erneute Niederschläge erwartet. Bruno Petroni UPDATE FOLGT

Der Anteil an Schwemmholz auf den Seen hält sich bisher im Rahmen. Doch der Wasserspiegel stieg in der Nacht weiter an. Foto: Bruno Petroni

Die starken Regenfälle sind vorerst vorbei. Vor allem die Zuflüsse zu den Seen konnten sich über Nacht markant beruhigen. Die Wetterprognosen verheissen indes wenig gutes, denn in der Nacht auf den Donnerstag soll es nach einem weitgehend trockenen Mittwoch zu weiteren starken Niederschlägen kommen.

Auf die Pegelstände der beiden Oberländer Seen sind seit Dienstagabend weiter angestiegen: So liegt der Pegel des Thunersees am frühen Mittwochmorgen bei 558,34 Meter. Das sind sechs Zentimeter mehr als 8 Stunden zuvor – und 19 Zentimeter mehr als 24 Stunden vorher am Dienstagmorgen. Und fünf Zentimeter höher als am vergangenen Wochenende, bevor es am Montag zu einer vorübergehenden Abnahme gekommen war. Somit liegt der Wasserspiegel in der zweithöchsten Gefahrenstufe 4.