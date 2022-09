Arbeitslosigkeit im August 2022 – Lage entspannt sich weiter Im August sank die Arbeitslosenzahl weiter leicht. In zwei Oberländer Verwaltungskreisen blieb sie unverändert. Bruno Petroni

Die Regionale Arbeitsvermittlung (RAV) in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Die Zahl der Arbeitslosen sank in der Schweiz im August um 102 Personen von 91’474 auf aktuell 91’372, was einer unveränderten Quote von 2 Prozent entspricht. Im Kanton Bern gab es ebenfalls eine Reduktion um 262 Arbeitslose auf 8132 (Quote 1,5 Prozent).