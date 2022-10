Frau Schmid, allein der Gedanke an die winzigen Krabbler auf dem Kopf ruft bei vielen Menschen Panik hervor. Ist dies übertrieben?

Wenn im Kindergarten oder in der Primarschule ein «Lausalarm» ausgelöst wird, gibt es Eltern, die sofort in die Apotheke gehen und präventiv die ganze Familie mit Kopflaus-Shampoo behandeln, also noch bevor sie bei ihrem Kind kontrolliert haben, ob es überhaupt Kopfläuse hat. Eine Behandlung ist aber nur notwendig, wenn die Kinder tatsächlich Kopfläuse haben. Dadurch lassen sich viel Geld, Zeit und Nerven sparen.