Vor dem Rennen

Gespannt darf man auf das Comeback von Mauro Caviezel sein. Der 32-jährige Bündner - Disziplinensieger der letzten Saison - wollte am letzten Wochenende in Garmisch-Partenkirchen eigentlich wieder in den Rennbetrieb einsteigen. Es kam aber nicht dazu, weil er sich noch nicht fit genug fühlte. Caviezel war Mitte Januar im Training in Garmisch gestürzt und zog sich eine schwere Hirnerschütterung und eine Verletzung am linken Knie zu.