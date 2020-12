Die Ausgangslage

Weil die Corona-Zahlen weiterhin steigen, kündete der Bundesrat am Dienstag an, nationale Massnahmen zu beschliessen. Dies nur wenige Stunden nachdem einige Kantone ihrerseits Einschränkungen verkündet hatten. Damit sorgte er auch in der Bevölkerung für Konfusion. Dies sind die Knackpunkte und wichtigsten zu erwartenden Beschlüsse:

Die Sperrstunde : Um 19 Uhr sollen laut den Plänen des Bundesrates alle Gastrobetriebe, Freizeitangebote und Läden schliessen müssen. Ob die Sperrstunde wirklich um diese Zeit kommt, ist fraglich. Wie der «Blick» erfahren haben will, könnte sie auch auf 21 Uhr verschoben werden. Gemäss der «NZZ» dürften Kantone abweichen, sofern sie gewisse Kriterien, wie ein R-Wert unter 1, erfüllen. Dies soll vor allem auf Druck verärgerter welscher Kantone erfolgt sein.

Der Sonntagsverkauf : Vor Weihnachten sollen die Läden nicht wie üblich an Sonntagen öffnen dürfen. Kritiker befürchten nun, dass diese Massnahme aber nicht zur Entspannung der Lage beitragen wird, sondern nur zu noch grösseren Menschenansammlungen an den Samstagen führt.

Die Zwei-Haushalte-Regel : Gemäss der bundesrätlichen Ankündigung werden sich privat nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Auch diese Massnahme soll nicht so umgesetzt werden: Die Personenanzahl könnte gemäss Informationen des «Blick» bei zehn bleiben, die Zwei-Haushalte-Regel zu einer dringlichen Empfehlung abgeschwächt werden.

Das Verbot öffentlicher Veranstaltungen : Am Dienstag sprach der Bundesrat von einem Verbot aller öffentlichen Veranstaltungen, mit Ausnahme von religiösen Feiern (mit maximal 50 Personen) und Parlamentsversammlungen. Weiterhin dürften aber professionelle Events, wie Fussball- oder Eishockeyspiele, ausgenommen sein. Diese Regel soll im Bundesrat unumstritten sein.

Das Entschädigungspaket: Am Dienstag erklärte der Bundesrat ausserdem, dass er Entschädigungen für Branchen, die von den Massnahmen betroffen sind, prüfe. Anscheinend wird über mehrere hundert Millionen und eine Vollmacht für den Bundesrat diskutiert. Dadurch könnte er Geld sprechen, ohne das Parlament miteinzubeziehen.

Die Massnahmen sollen ab morgen Samstag, 12. Januar bis voraussichtlich Mittwoch, 20. Januar 2021 gelten. Der Bundesrat kündigte aber ebenfalls an, dass er erwägt, die Restaurants und Läden ganz zu schliessen, sollte sich die Lage nicht verbessern. Diesen Entscheid plant er am 18. Dezember zu fällen.