Rückkehr des Nachtlebens – Lärmklagen in der Stadt Bern nehmen markant zu Sommerliche Temperaturen sorgen für Trubel vor den Clubs. Das bringt Konflikte mit Anwohnenden. Vor dem Partylokal Bierhübeli flogen gar Eier. Alexandra Elia

In Zusammenarbeit mit der Stadt Bern macht das Bierhübeli seine Gäste mit Plakaten darauf aufmerksam, dass man im Wohnquartier auf Rücksicht zählt. Foto: Raphael Moser

«Wir möchten Euch bitten, keine Eier auf unsere Patrouillen und Gäste zu werfen. Es ist echt nicht motivierend, wenn unsere Bemühungen auf diese Weise sabotiert werden.» Der Satz steht in einem Brief an die Nachbarschaft, den die Betreiber des Konzert- und Partylokals Bierhübeli geschrieben haben. Er verdeutlicht den Ernst der Lage, nachdem Partygäste und Anwohnende in der Nacht jüngst aneinandergeraten sind.