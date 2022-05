Guttannen bittet zu Tisch – Längster Tatarenhut unter

freiem Himmel 190 Personen speisten am Sonntag gemeinsam an einem 50 Meter langen Tisch auf der Dorfstrasse Guttannen.

Gelungener Anlass auf der Dorfstrasse: Der längste Tatarenhut des Hotels Bären Guttannen. Foto: PD

Dieses Jahr hat es geklappt: Am Sonntag, 8. Mai, fand zum ersten Mal der längste Tatarenhut unter freiem Himmel in Guttannen statt. «190 Personen haben auf der autofreien Dorfstrasse gemeinsam an einem rund 50 Meter langen Tisch gegrillt und gegessen», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Bereits vor drei Jahren lud das Hotel Bären Guttannen zur Tavolata – das Wetter und in den Folgejahren die Pandemie liessen das Freiluftprojekt der beiden Bären-Wirtinnen Marianne Nägeli und Veronika Thaler jedoch platzen respektive im Saal stattfinden.

Der Tatarenhut ist die Hausspezialität im Bären Guttannen – mehrere Personen können an einem Hut gemeinsam Fleisch grillen und Gemüse im Hutrand schmoren lassen. Als Beilagen standen reichlich Pommes frites, Reis, Gemüse sowie verschiedene Marinaden und Saucen bereit, die von den vielen freiwilligen Helfern entlang der langen Tafel verteilt wurden.

«Wir freuen uns sehr, dass wir die Tatarenhut-Strasse im Freien und mit so vielen Gästen durchführen konnten», erklärte Marianne Nägeli. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Jodlerklub Meiringen. Der Verkehr wurde während des Anlasses über die Sonnseite in Guttannen umgeleitet. Aufgrund des grossen Erfolges ist auch im nächsten Jahr wieder eine Tavolata geplant.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.