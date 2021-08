Grosses Bauprojekt beendet – Ländtematte gehört nun wieder den Bürgern Die monatelangen Bauarbeiten sind beendet: Am Freitag wird die umgestaltete Ländtematte in Hünibach eingeweiht.

So sieht das Herzstück der Ländtematte aus: die Buvette. Foto: Christoph Gerber

Was lange währt, wird endlich gut: Bereits im Jahr 2008 startete die Gemeinde Hilterfingen die Planungsarbeiten für eine Umgestaltung der Park- und Freizeitanlage bei der Ländte Hünibach. Dabei gab es einige Rückschläge. So scheiterten die beiden ersten Projekte an den jeweiligen Gemeindeversammlungen.

In der Folge hat der Hilterfinger Gemeinderat Anfang 2017 einen Neustart vollzogen. Als Sofortmassnahme erfolgte im selben Jahr die Erneuerung des Kinderspielplatzes. Eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Bau- und Planungskommission wurde eingesetzt, um die weitere Planung zu begleiten. Schliesslich erhielt das Planungsteam Möri & Partner AG und die Architekten der Grönlandbasel GmbH den Zuschlag.

Projekt verzögert

Das Projekt mitsamt dem Kredit von 970’000 Franken wurde am 27. November 2019 von der Gemeindeversammlung mit grossem Mehr genehmigt. Das anschliessend eingereichte Baugesuch, umfassend eine neue Buvette mit Toilettenanlage und Garderobe, die Neugestaltung des Seeufers und der Liegewiese sowie 50 Veloabstellplätze, wurde am 20. Juli 2020 durch den Regierungsstatthalter Marc Fritschi bewilligt.

Die angrenzende Liegewiese ist ins Areal integriert worden. Foto: Christoph Gerber

Aufgrund von fünf Einsprachen, wovon eine bis an die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern weitergezogen wurde, verzögerte sich der Baubeginn um rund sieben Monate. Nach einer fünfmonatigen Bauzeit wird nun die Gesamtanlage am Freitag ab 17 Uhr eingeweiht. Die Bevölkerung ist zu einem Apéro eingeladen. Neben der Festansprache durch Gemeindepräsident Gerhard Beindorff wird der Anlass von den Hünegg-Musikanten begleitet.

Die Einweihung ist zugleich der letzte Anlass für den bisherigen Pächter, der sich kurzfristig zurückgezogen hat. Der Gemeinderat ist zuversichtlich, in Kürze einen neuen Pächter nennen zu können.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.