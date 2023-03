Neues zum Spiezer Tourismus – Länderspiele gegen England und Italien – und ein Logiernächte-Boom Spiez startet erneut mit Rekordzahlen ins Tourismusjahr. Zwei grosse Namen des Fussballs treffen in der Bucht auf die Schweizer Nationalteams – wenn auch auf Sand.

Anfang Juni kommt es in der Spiezer Bucht zur Neuauflage: Wie bereits im Jahr 2015 spielt die Beachsoccer-Nationalmannschaft gegen England. Damals ging das Spiel zugunsten der Schweizer aus. Foto: Jürg Spielmann

Die Logiernächtezahlen von Spiez entwickelten sich auch in den ersten beiden Monaten ganz nach dem Gusto der Tourismusverantwortlichen: «Nach dem Rekordvorjahr vermelden die Hotels auch für den Start ins neue Jahr rund 10 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr», schreibt die Spiez Marketing AG (Smag) in einer Mitteilung. Dementsprechend optimistisch werde auf den weiteren Verlauf des Tourismusjahres geblickt.

Dies sowie Aktuelles und Neuheiten zum kommenden Sommer waren am Montagabend am Saisonstartevent in der örtlichen Rox-Music-Bar zu vernehmen. Manuel Fischer, stellvertretender Geschäftsführer der Smag, stellte zu Beginn erfreut fest, dass Spiez mit der neu eröffneten Goldenpass-Linie nach Montreux «nun definitiv in der Champions League der Zugverbindungen» spiele. Kein vergleichbar grosser Ort in der Schweiz verfüge über Direktverbindungen an den Genfersee, ins Wallis, nach Mailand, Basel, Zürich oder Berlin. «Diese ausgezeichnete ÖV-Anbindung bringt viele Gäste ans Thunerseeufer», wird Fischer zitiert.

Nati-Gegner sind bekannt

Das Winzerdorf, dessen Riesling-Silvaner Jahrgang 2022 jetzt erhältlich ist, plant neben Grossanlässen wie dem Seaside-Festival und dem Läset-Weekend erstmalig ein internationales Beachvolleyballturnier der dritthöchsten World-Tour-Futures-Kategorie (8. bis 11.Juni). Eine Woche zuvor trifft sich die nationale Beachsoccer-Elite im Spiezer Sand (2. bis 4. Juni). «Auch ein Herren-Länderspiel gegen England und ein Damen-Länderspiel gegen Italien stehen auf dem Programm.» Ebenfalls am 3. Juni geht erstmals seit 2019 die Spiezer Kulturnacht mit 30 Gruppen in 10 Lokalitäten über die Bühnen.

Am Abend, den die Kandertaler Singer-Songwriterin Fabienne Hostettler musikalisch umrahmte, wurde überdies bekannt, dass beim Krimispass-Angebot ab Samstag, 1. April, ein neuer Fall – «Vollgas in den Tod» – kostenlos gelöst werden kann. Lokale Anbieter wie das Schloss, die neuen Wanderleiter Christoph Röthlisberger, Franz Herger und Roger Öchslin sowie Sandra Gertschs Einigen-Hofladen stellten sich zusammen mit Rox-am-See-Macher Manuel Schaffer dem zahlreichen Publikum vor.

