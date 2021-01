Langenthaler Wortgeschichten – Lämschi Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

Ein Skifahrendes Lamm, das verbirgt sich also hinter dem Wort Lämschi.

Im Saastal gab es früher einen Brauch zu Ehren der berühmten Saaser Mutten. Früh am Morgen des ersten Februar legte sich das dortige Volk traditionelle Gewänder an, versammelte sich zu einem Umzug und stellte den Lämmlein eigens gefertigte schmale Skibretter hin. Dann verstreute man sich in alle Himmelsrichtungen und streifte den Tag lang durchs Tal.

Am Abend trafen sich alle in festlicher Stimmung zu warmem Wein und Gebäck, um sich gegenseitig mit den unglaubwürdigsten Berichten davon zu erfreuen, wie man die Lämmlein habe Ski fahren sehen. Diesen Brauch nannte man Lämschi.