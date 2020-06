Handels- und Gewerbegesetz – Läden dürfen neu an vier statt zwei Sonntagen öffnen Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag eine Lockerung der Ladenöffnungszeiten beschlossen. Ob sie aber wirklich in Kraft tritt, ist noch nicht klar.

Mit der Revision des Handels- und Gewerbegesetzes sollen neu vier Sonntagsverkäufe pro Jahr erlaubt sein. Nicht ausgedehnt werden die Öffnungszeiten an den Samstagen. Foto: Valérie Chételat

Im Kanton Bern sollen Ladeninhaber ihre Geschäfte bald an vier Sonntagen pro Jahr öffnen können, nicht mehr nur an zwei wie heute. Das hat der bernische Grosse Rat anlässlich einer Revision des Handels- und Gewerbegesetzes beschlossen.

In der zweiten und somit letzten Lesung des Gesetzes beschloss der Grosse Rat am Dienstag auch, dass die Läden an Samstagen wie bisher um 17 Uhr schliessen müssen und nicht bis 18 Uhr öffnen dürfen. Er kippte damit einen Beschluss der ersten Gesetzeslesung.

Der Rat folgte damit einem Antrag seiner vorberatenden Kommission, welche von einem «Kompromissvorschlag» sprach.

Noch ist nicht klar, ob diese Gesetzesänderung so in Kraft tritt. Am Dienstag war im Grossen Rat mehrfach die Rede von einem möglichen Referendum gegen das Gesetz. Zwar kündigte niemand konkret eine Unterschriftensammlung an, doch war im Vorfeld der Debatte wiederholt von diesem Referendum die Rede gewesen.

In der Debatte wurde aber mehrfach gesagt, das Verkaufspersonal wolle keine zusätzlichen Sonntagsverkäufe.

