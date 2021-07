Illegal Container aufgestellt – Lädeli machte sich ohne Bewilligung zum Quartierversorger Die Mega-Siedlung in Niederwangen wächst, ein Quartierladen fehlte bisher jedoch. Das machte sich ein Anbieter zunutze – zunächst ohne Erlaubnis. Christoph Albrecht

Der Quartierladen Rüedu liess sich eingangs der Überbauung nieder, obwohl er nicht durfte. Foto: Susanne Keller

Wo viele Wohnungen entstehen, da leben dereinst auch viele Menschen. Diese führen einen Haushalt, konsumieren, kochen, essen und trinken – und brauchen deshalb irgendwo in der Nähe eine Einkaufsmöglichkeit.

Das Ried in Niederwangen ist so ein Ort. Auf einem Gelände so gross wie 45 Fussballfelder wird seit ein paar Jahren ein komplett neues Quartier aus dem Boden gestampft. Es wird einmal Platz für 2500 Menschen bieten und damit Niederwangens heutige Einwohnerzahl mehr als verdoppeln.

Immer mehr Bewohner – aber kein Laden

Noch ist die neue Mega-Siedlung an Hanglage namens Papillon mitten in der Entstehung. Bis sie fertig gebaut ist, dauert es noch etwa acht Jahre. Aber sie wächst. Rund 130 Wohnungen sind bereits bezogen, über 600 Personen leben heute schon dort.