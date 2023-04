Vorsitz im Kulturrat – Lady Gaga, die Philanthropin im Weissen Haus Lady Gaga tritt seit Jahren als Gesamtkunstwerk auf, als Sängerin, Schauspielerin und Performerin. Jetzt hat Präsident Biden sie in den Kulturbeirat der USA berufen. Aurelie von Blazekovic

Lady Gaga tritt seit Jahren als Gesamtkunstwerk auf, als Sängerin, Schauspielerin und Performerin. Jetzt hat Präsident Biden sie in den Kulturbeirat der USA berufen. Foto: Caroline Brehman

Der Geburtsmythos der für Fans schon lange überirdischen Lady Gaga fusst im dreckigen Glamour von Manhattans Lower East Side. Bevor Gaga, 1986 als Stefani Germanotta geboren, weltberühmt wurde, mit Dance-Pop und platinblonder Exzentrik, war sie Tänzerin in Burlesque-Shows der New Yorker Schwulenszene; nicht Stripperin, wie es dann bald hiess, 2008, nach ihrem Durchbruch mit «Just Dance». In den Boulevardmedien taugte so etwas vor 15 Jahren noch als Aufreger.