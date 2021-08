Langfinger in Bern – «Ladendiebe werden immer dreister» Die Anzahl der Ladendiebstähle steigt. Die Geschäfte wehren sich, indem sie auffällige Kunden beobachten und versuchen, Hightech-Fallen zu entdecken. Rahel Guggisberg

Der 31-jährige Daniel Friso, Geschäftsführer Store Protect, führt mit seinem Vater ein Unternehmen mit 65 Angestellten. Foto: Enrique Muñoz Garcia

Daniel Friso ist ein erfahrener Ladendetektiv und kennt das Business. Und sogar er ist schockiert über das Verhalten mancher Kundinnen und Kunden und sagt: «Es ist bedenklich, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Menschen Waren in Taschen einpacken, ohne diese zu bezahlen.» Er ist Geschäftsführer von Store Protect. Dieser Sicherheitsdienst mit 65 Angestellten betreut unter anderem das Warenhaus Loeb, aber auch weitere Geschäfte in den Städten Bern, Biel und Thun. Der 31-Jährige fügt an: «Die Tricks der Diebe werden immer innovativer.»

Daniel Friso ist quasi in dieser Branche aufgewachsen, wie er sagt. Sein Vater führt das Unternehmen seit 2004, seit etwa fünf Jahren leiten Vater und Sohn das Familienunternehmen gemeinsam. Bei einem Gespräch im Loeb schildert Daniel Friso ein paar Tricks von Dieben.