Verwahrloste Wohnungen – Ladenbesitzer empört über Dealerherberge in der Altstadt Seit Jahren verkehren in zwei heruntergekommenen Liegenschaften in der Gerechtigkeitsgasse Dealer und Zuhälter. Nach dem Überfall auf eine alte Frau regt sich einmal mehr Widerstand. Michael Bucher

In zwei Liegenschaften an der unteren Gerechtigkeitsgasse herrschen chaotische Zustände, wie mehrere Ladenbesitzer bestätigen. Foto: Beat Mathys

«Jetzt reichts!» Stephan Minder verschafft seinem Ärger unumwunden Luft. «Diese Zustände sind unhaltbar, und es wird immer schlimmer.» Der 55-Jährige betreibt an der Gerechtigkeitsgasse in der Berner Altstadt ein Café und eine Weinhandlung – an bester Lage, könnte man meinen. Doch in den beiden Nachbarliegenschaften seines Café Alpin hausen dubiose Gestalten. «Tagein, tagaus gehen dort Dealer, Zuhälter und Prostituierte ein und aus», sagt Minder. Es herrsche oft bis spätabends Lärm und werde geschrien. Für seine Gäste, die draussen einen Kaffee trinken, sei das nicht wirklich ein angenehmes Ambiente.