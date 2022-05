Fröhliches Kandertal – Lachen und schummeln mit Michel Gammenthaler 190 Menschen lachten am Samstagabend mit und über Michel Gammenthaler und Retto Jost in Reichenbach an der SLF-Comedy-Veranstaltung. Damaris Oesch

Michel Gammenthaler bluffte in Reichenbach nicht nur. Foto: Damaris Oesch

«Ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht an einem Abend», sagte eine Frau am späten Samstagabend in Reichenbach vor dem Kirchgemeindehaus zu ihrem Partner. Damit war sie bei weitem nicht die Einzige: 190 Personen kamen in den Genuss des aktuellen Programms des Komikers Michel Gammenthaler «Blöff Comedy & Schwindel» und hatten so viele Gründe zum Lachen.