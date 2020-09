Theater am Käfigturm – «Lachen kann man auch unter der Maske» Linda Trachsel will das schlummernde Theater am Berner Käfigturm wachküssen, sie ergänzt die bisherige Leitung. Und diese zeigt sich offen. Weil sie muss. Michael Feller

Linda Trachsel (links) mit Madeleine Wyder Morgenegg und Adrian Morgenegg auf der vergrösserten Bühne im Theater am Käfigturm. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Theater am Käfigturm in Bern hat keine Fassade, und böse Zungen würden behaupten, ihm fehle auch das Gesicht. Seit 1967 ist die Bühne im Untergrund des Karl-Schenk-Hauses beheimatet. Die gelbe Leuchtschrift ist in der Spitalgasse eine unter vielen. Obwohl sie, nur einen ambitionierten Steinwurf vom Bahnhof entfernt, an privilegierter Lage liegt, muss die Bühne immer wieder entdeckt werden.