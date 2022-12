Geplante politische Reformen – Labour will House of Lords abschaffen Die grösste britische Oppositionspartei schlägt vor, das politische System im Vereinigten Königreich grundsätzlich zu verändern. Vor allem das Oberhaus bekäme die Reformen zu spüren.

Das Oberhaus sei in dieser Form «unhaltbar»: Labour will diese Kammer durch eine demokratisch gewählte Vertretung ersetzen. Foto: Kirsty Wigglesworth (AP/Pool/DPA/Keystone/Archiv)

Dieser Bericht schlägt in Grossbritannien hohe Wellen: Das Papier des ehemaligen Labour-Premierministers Gordon Brown schlägt vor, die zweite Parlamentskammer – das House of Lords – durch eine demokratisch gewählte Vertretung zu ersetzen. Dessen Mitglieder werden bisher ernannt. Umfragen zufolge würde Labour die für 2024 geplante Parlamentswahl gewinnen und die Konservative Partei ablösen.

Parteichef Keir Starmer stellte sich am Montag hinter den Bericht. Geplant sei «die bisher grösste Machtübertragung von Westminster an die Briten», sagte Starmer. Zugleich betonte er, dass es sich um eine «Blaupause» handele, die nun diskutiert werden solle.

Ziel sei, das Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen, betont der Bericht. Dazu sollen unter anderem Nebenjobs für Abgeordnete verboten werden. Zudem ist eine Dezentralisierung der auf London fokussierten Politik vorgesehen, indem Behörden und ein Zehntel der Beamten in andere Städte verlegt werden. Wirtschaftlich schwache Regionen etwa in Nordengland sollen mehr Vollmachten erhalten. Die Rechte der einzelnen Landesteile sollen ausgeweitet werden, auch um Unabhängigkeitsbestrebungen wie in Schottland einzuhegen.

Am aufsehenerregendsten ist die Forderung nach einer radikalen Reform des House of Lords, dessen Mitglieder bisher ernannt werden. Das Oberhaus sei in dieser Form «unhaltbar», sagte Ex-Premier Brown. Mit Verweis auf umstrittene Ernennungen durch den ehemaligen Regierungschef Boris Johnson betonte er, es herrsche das Gefühl, viele seien nur Mitglieder wegen ihrer Beziehungen zur Konservativen Partei und nicht wegen ihrer Beiträge für die Gesellschaft. An die Stelle des House of Lords solle eine demokratisch gewählte Kammer rücken, die die Regionen und Landesteile repräsentiert.

Der ehemalige Premier Gordon Brown schlägt radikale Reformen im britischen Polit-System vor. Foto: Hannah McKay (Keystone/Archiv)

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.