Federer startet gegen einen Qualifikanten

Er werde zehn Matchs brauchen, um zu wissen, wo er stehe, sagte Roger Federer vor seinem ersten und einzigen Auftritt in Genf. Da unterlag er gegen den Spanier Pablo Andujar, die Weltnummer 75, dann doch etwas überraschend in drei Sätzen. Neun Partien braucht der 39-Jährige also noch, ehe Ende Juni mit Wimbledon sein erstes grosses Highlight seines dritten Karriereabschnitts ansteht. Und deshalb tritt er ab Sonntag auch nochmals in Roland Garros an, ein wohl letztes Mal.

Seine Auslosung ist deshalb für einmal nicht daran zu messen, wen er schlagen müsste, um das Turnier zu gewinnen. Das sei schlicht unrealistisch, sagte er selber. Sondern daran, ob er an der Porte d’Auteuil genügend Spielpraxis sammeln kann. Und so gesehen ist der Fakt, dass er in der gleichen Tableauhälfte landete wie der 13-fache Paris-Sieger Rafael Nadal und Weltnummer 1 Novak Djokovic, gar nicht so tragisch. Wichtiger ist, welche Tücken für ihn die erste Turnierwoche bereithält. Und da sieht es für ihn gar nicht so schlecht aus.

Federer startet gegen einen Qualifikanten, könnte es danach mit dem Kroaten Marin Cilic (ATP 47) zu tun bekommen, der weit von seiner Bestform entfernt ist und in Genf dem Schweizer Teenager Dominic Stricker unterlag. (sg)