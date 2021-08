Laaksonen rächt Federer

Ein glänzender Start fürs Schweizer Tennis ins US Open! Qualifikant Henri Laaksonen (ATP 130) schlug den favorisierten John Millman (43) auf Court 15 in der New Yorker Hitze 7:6 (8:6), 7:6 (7:2), 6:1. In den ersten zwei Tiebreaks zeigte sich Laaksonen nervenstärker, danach war der Widerstand von Millman gebrochen.

Dieser Sieg ist hoch einzuschätzen, hat doch der Australier am US Open schon sehr erfolgreich gespielt. 2018 schlug er hier Roger Federer im Achtelfinal in vier Sätzen. So gesehen hat Laaksonen nun seinen Landsmann gerächt. (sg.)