Gastrokritik Kreuz Grafenried – La vie en rose in Grafenried Im Sommer verwandelt sich der Garten des Landgasthofs Kreuz in eine blühende Oase. Darin kann man sich sehr traditionell bewirten lassen. Anna Tschannen

Gelungener Einstieg mit einem Hausaperitif auf Basis von Erdbeerlikör. Fotos: ats

Es gibt Restaurants, von denen hört man immer wieder mal, ohne je dort gewesen zu sein. So eines ist der Landgasthof Kreuz in Grafenried. An der RBS-Strecke zwischen Bern und Solothurn gelegen, ist der Ort für viele einfach ein schönes Dorf, das man auf der Durchreise betrachtet. Für einmal steigen wir aber aus dem Zug und erreichen nach wenigen Minuten den Gasthof. Dessen Prunkstück liegt hinter dem Haus: Die Terrasse geht über in einen sorgfältig gepflegten Rosengarten, wo auf dem Rasen in der Mitte ebenfalls aufgetischt wird.