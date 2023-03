La Passion de Jésus-Christ – La victoire de l'amour sur la mort Pasteur Jacques Lantz découvre comment la Passion de Jésus-Christ a été un combat contre la mort et une démonstration de Son amour inconditionnel pour nous. Jacques Lantz

Ces derniers jours qui nous font marcher vers Pâques nous rappellent qu’ils marquèrent la partie la plus importante du ministère de Jésus-Christ, à savoir pourquoi Il était venu parmi nous. En effet, tout Son ministère comprenant enseignement et miracles a eu pour but de nous apprendre que la fatalité du mal dans notre vie n’était pas irréversible ou définitive. Sa lutte a été de nous le démontrer en nous faisant voir que déjà au niveau de notre vie quotidienne nous pouvions opter par une autre façon de réagir par rapport à notre entourage comme au sein de notre société. A ce propos Son message est celui de l’amour vécu, de la paix partagée et de la juste justice… Pourtant nous ne saurons pas éviter de subir le poids de la maladie et l’arrêt de la mort contre lesquels nous ne pouvons rien. Et c’est là que le ministère du Christ prend toute son ampleur, puisque Lui-même va lutter et vaincre à notre place…