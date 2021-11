Tagestipp – Kurzfilme erzählen oft mehr als lange Spielfilme Am Aaretaler Kurzfilmfestival sind knapp hundert Werke aus 25 Ländern zu sehen. Das Festival findet dieses Jahr auf dem Münsinger Schlossgutareal statt. Alexander Sury

Die Aaretaler Kurzfilmtage laden die Besucher für die Vorführungen unter anderem auch in den Schlossestrich. Foto: zvg

In einem Burgerlokal kommt Harry ins Gespräch mit einer Frau ohne Arme. Mit jedem Biss wird das Gespräch tiefer und dunkler, während die Frau mit ihren Fragen tief in Harrys Unterbewusstsein eintaucht. Der englische Kurzfilm «Birds With No Legs» von Pavlos Stamatis eröffnet am Freitag die diesjährigen Aaretaler Kurzfilmtage. Im Rahmen des Festivals auf dem Münsinger Schlossgutareal werden fast 100 Werke aus 25 verschiedenen Ländern zu sehen sein. Statt in plüschigen Kinosälen finden sich die Besucherinnen und Besucher in speziellen Vorführräumen wieder. Wie zum Beispiel einem Spycherkeller, einem Schlossestrich oder einem Feuerwehrmagazin. Vor ausgewählten Filmblöcken gewähren Filmschaffende Einblicke in die Filmproduktion. Dieses Jahr erzählen unter anderen der Münsinger Filmemacher Michael Karrer von seinen Erfahrungen. Auch die Berner Regisseurin und Schauspielerin Janine Piguet wird mit dabei sein. (lex)