Regionalgericht Emmental-Oberaargau – Kurzer Prozess für kleinen Fisch Ein Drogenkurier kommt vor dem Regionalgericht mit einer bedingten Freiheitsstrafe und einer Busse davon. Johannes Hofstetter

Ein Drogenkurier musste sich vor Gericht verantworten. Die Einkünfte aus seinen Botengängen überwies der Schweizer in den Balkan. Deshalb war er auch wegen Geldwäscherei angeklagt. Foto: Getty Images

In Burgdorf florierte im Corona-Frühling 2020 ein Heimlieferservice der besonderen Art: Von einer Wohnung am Floraweg aus versorgte ein Albaner Drogensüchtige in Burgdorf und Umgebung mit Heroin und Kokain. Den Stoff bezog er von einem Dealer aus Osteuropa. Einer seiner vier Kuriere sass nun vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau. Die Prozesse der anderen «Läufer» stehen noch aus.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 23-jährigen Schweizer vor, zwischen dem 10. Mai und dem 23. Juni jenes Jahres 135 Gramm Heroin- und 50 Gramm Kokaingemisch unter die Leute gebracht zu haben.