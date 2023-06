Denkwürdige Berner Verbrechen – Kurz vor seiner Hinrichtung bedankt er sich für die harte Strafe Ein angesehener Anwalt führt vor rund 200 Jahren in Langenthal ein Doppelleben und tötet aus Eifersucht seinen Bürogehilfen. Alexander Sury

Offiziell war es ein Raubmord, aber in Tat und Wahrheit war der Fall Desgouttes ein Eifersuchtsdrama. Foto: Infografik Tamedia

Am letzten Abend seines Lebens hört er in seiner Zelle im Schloss Aarwangen, wie draussen ihm gewidmete Totenlieder gesungen werden; es sind Schaulustige, die sich schon früh vor Ort eingefunden haben, um Zeugen des Spektakels am nächsten Tag zu werden.