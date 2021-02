Erschütterung deutlich spürbar – Kurz vor Mitternacht bebte die Erde in und um Bern Am Mittwochabend ereignete sich um 23.35 Uhr in geringer Tiefe ein Erdbeben der Stärke 2.8 mit Epizentrum Bremgarten bei Bern.

Das Erdbeben und die zwei Vorbeben ereigneten sich bei Bremgarten bei Bern. Das Hauptbeben war weitherum spürbar. Bild: Screenshot/Schweizerisches Erdbebenzentrum

Das Erdbeben von Mittwochabend in Bremgarten bei Bern wies eine Stärke von 2.8 auf und ist damit das stärkste Erdbeben, das bisher in diesem Jahr in der Schweiz gemessen wurde. Die durch das Erdbeben ausgelösten Erschütterungen waren vorwiegend in Bern und im Gebiet um Bern, in Liebefeld, Ittigen und Zollikofen gut zu spüren, wie der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich auf seiner Webseite schreibt.

Bis kurz nach Mitternacht seien beim Erdbebendienst bereits über 200 Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen. Auch auf Twitter häuften sich die Reaktionen: «Im Monbijou vor Schreck fast vom Sofa gefallen» oder «Im Breitsch ei starche ‚Schlag‘, bi vor Chlupf fasch usem Bett gheit», schrieben Nutzerinnen und Nutzer des Kurznachrichtendienstes. Bei einem Erdbeben dieser Stärke sind allerdings keine Schäden zu erwarten.

Bereits knapp eine Stunde vor diesem Beben, um 22:37 Uhr und 22:39 Uhr, wurden an ähnlicher Stelle und Tiefe zwei Vorbeben mit geringeren Magnituden um 2 registriert. Diese zwei schwächeren Beben wurden in Bern und der unmittelbaren Umgebung nur ganz vereinzelt verspürt.

chh/pd