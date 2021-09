Bei der Schürmatt in Muri – Kurz vor dem Verkauf besetzt ein Kollektiv zwei Stöckli Die Burgergemeinde Bern möchte die Schürmatt um zwei Stöckli arrondieren. Doch nun hat ein Kollektiv die alten Häuser in Beschlag genommen. Stephan Künzi

Die alten Häuser an der Worbstrasse 104 (rechts) und 108 sind kurz vor dem Verkauf besetzt worden. Foto: Barbara Héritier

Ist es Zufall? Oder gibt es am Ende nicht doch einen Zusammenhang?

Nächsten Dienstag wird das Parlament in Muri darüber diskutieren, ob die gemeindeeigenen Häuser an der Worbstrasse 104 und 108 für 650’000 Franken an die Burgergemeinde Bern gehen. Die zwei Stöckli stammen aus dem 18. Jahrhundert und gehören zu den letzten Zeugen der bäuerlichen Vergangenheit auf der angrenzenden Schürmatt. Sie stehen seit Jahr und Tag leer und lottern still vor sich hin.

Zumindest bis zum Wochenbeginn war das so, denn in der Nacht auf Montag ist auf dem Areal unvermittelt Leben eingekehrt. Ein Kollektiv, das sich «Los Vecinos Amables» – vielleicht auch «Las Vecinas Amables», zu Deutsch auf alle Fälle «die freundlichen Nachbar*innen» – nennt, hat die alten Gebäude in Beschlag genommen.