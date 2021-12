Gemeindeversammlung Aeschi – Kurz und bündig und ohne Gegenstimmen Die Abfallgebühren werden teilweise nach unten korrigiert, die Sanierung des Gemeindesaals wird verschoben. Guido Lauper

Gemeindepräsident Christian Däpp freuts: Das neue Primarschulzentrum wurde mit dem Label Schweizer Holz ausgezeichnet. Foto: Guido Lauper

45 Minuten volle Konzentration, und die neun Geschäfte der Gemeindeversammlung Aeschi waren unter Dach und Fach. Wo die Stimmberechtigten gefragt waren, sagten sie überall ohne Gegenstimmen zu, bis hin zur Wiederwahl von Philipp Zaugg in die Baukommission. Gemeindepräsident Christian Däpp leitete die Versammlung im Gemeindesaal, der nun doch nicht, wie in der Investitionsrechnung 2022 vorgesehen, nächstes Jahr für 1,4 Mio. Franken saniert wird. Das Projekt ist noch nicht so weit, es wird an der Juni- oder Dezember-Gemeindeversammlung 2022 zur Abstimmung gelangen.