Das Treffen mit Jaël Malli f a n d auf der Kleinen Schanze beim Pavillon statt , ein Zwischenstopp auf dem Weg von ihrem Zuhause im Kirchenfeld zu ihrem Bandraum in der Länggasse.

Jaël Malli, Sie sind nicht gerade bekannt dafür, in TV-Sendungen mitzumachen. Jetzt sind Sie in der zweiten Staffel von «Sing meinen Song» dabei. Ist das wirklich etwas, was Sie reizt?

Was mich überzeugt hat, ist, dass im Vergleich zu einer herkömmlichen TV-Sendung bei «Sing meinen Song» tatsächlich die Musik und die Musikerinnen und Musiker im Vordergrund stehen. Das hat mir zugesagt. Anderen Sendungen sind nichts für mich.