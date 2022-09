Bis zu vier Franken pro Nacht – Kurtaxe wie in den Kurorten – funktioniert das in Burgdorf? Seit das Schloss eine Jugi ist, übernachten mehr Touristen in Burgdorf. Die Stadt will nun eine Kurtaxe erheben. Das stösst auch auf Kritik. Regina Schneeberger

Das Schloss zieht Touristinnen und Touristen an. Doch nach wie vor übernachten in Burgdorf viele Geschäftsleute. Foto: Raphael Moser

Die einen schlendern durch die schmucken Gassen der Burgdorfer Altstadt. Die anderen gönnen sich nach einer schweisstreibenden Velofahrt über die Emmentaler Hügel ein kühles Getränk in einem Café am Strassenrand. Und viele spazieren nach ganz oben – zum Schloss, das über der Altstadt thront. Hier kann man in der Jugendherberge übernachten, im Museum einiges über die Zähringer lernen oder in einem Workshop eine Zeitreise ins Mittelalter machen.