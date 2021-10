Viel Lob vom Präsidenten – Kurt Feuz ist mit dem FC Münsingen auf Abschiedstournee Die Aaretaler sind nach dem Abstieg wieder auf Kurs. Das Ende der Ära von Erfolgstrainer Feuz wird aber eine Zäsur bedeuten. Ueli Moser

Münsingens Trainer Kurt Feuz in seinem Element. Foto: Andreas Blatter

Das Berner Derby zwischen Münsingen und Langenthal war auch das Duell zweier Trainer-Urgesteine. Altersmässig hatten dabei die Oberaargauer mit dem 73-jährigen Willi Neuenschwander die Nase vorne, das Spiel selbst aber entschied das vom dieser Tage «erst» 69 gewordenen Kurt Feuz geführte Heimteam verdient mit 3:1 zu seinen Gunsten. Ob den Ausschlag gab, dass der frühere NLA-Spieler von St. Gallen und der Young Boys bereits die 37. Trainersaison mit «seinem» FC Münsingen bestreitet, bleibe mal dahingestellt.

Feuz schlägt Ferguson

Alex Ferguson, der Manchester United fast 27 Jahre lang coachte, hat Feuz damit jedenfalls schon mal locker in den Schatten gestellt – Guy Roux, der bei Auxerre gar auf 44 Saisons kam, wird er dagegen nicht mehr entthronen. Denn Ende der laufenden Saison soll Schluss sein: Der FC Münsingen ohne Kurt Feuz also, das kann sich derzeit eigentlich noch gar niemand so richtig vorstellen. Aber: Auch wenn dessen Nachfolge mittlerweile zwar aufgegleist, aber noch nicht spruchreif ist – die Messlatte für den Neuen wird hoch liegen, sehr hoch sogar.