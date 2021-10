Dave Grohl erzählt seine besten Geschichten – Kurt Cobains Schildkröte trieb ihn zum Wahnsinn Der Rockstar schreibt in seiner Autobiografie, wie er Hunger litt, bevor er zu Nirvana kam – und über Geheimagenten in Büschen. Andreas Kunz

Vom Schulabbrecher in die grösste Band der Welt: Dave Grohl kann es bis heute kaum glauben. Foto: Getty

Das ist keines dieser peinlichen Bücher, in denen ein verbitterter Rockstar mit seinen Bandkumpels abrechnet, Drogen- und Frauengeschichten nachtrauert oder über das Berühmtsein jammert.

Dave Grohl hat sein ganzes Leben lang nie gekokst. «Zum Glück», wie er in seiner Autobiografie schreibt. Denn schon seine Kaffeesucht, «bis zu fünf Kannen am Tag», brachte ihn mal in den Notfall. Seine wildeste Sexstory ist ein Roadtrip durch das halbe Land zu einem Strip-Club in Texas, der Pantera, einer legendären Metal-Band, gehörte. In den er aber nicht reinkam, weil er das Portemonnaie mit seinem Ausweis verloren hatte.