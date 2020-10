Kontinuität in Aarwangen – Kurt Bläuenstein bleibt Gemeindepräsident Noch am Wahlabend einigten sich die Ortsparteien: Der FDP-Vertreter behält das Präsidium. Neue Vizepräsidentin wird die SVP-Gemeinderätin Gabriela Seiler.

Kurt Bläuenstein bleibt Vorsitzender des Gemeinderates – zumindest für die nächsten zwei Jahre.

Kurt Bläuenstein (FDP) erzielte bei den Gemeindewahlen das beste Resultat, noch vor den beiden SVP-Vertretern Gabriela Seiler und Thomas Beutler. Deshalb zeichnete sich schon am Wahltag ab, dass Bläuenstein Gemeindepräsident bleibt – obwohl die SVP mit Abstand die wählerstärkste Partei in Aarwangen ist.

Mittlerweile ist es offiziell: Am Montag deponierten die FDP und die SVP die Kandidaturen von Bläuenstein für das Präsidium und von Seiler für den Posten als Vize. Weil die übrigen Mitglieder des Gemeinderats keinen Anspruch auf die Ämter erheben, gelten die beiden als still gewählt. Die Exekutive selbst werde dies an ihrer nächsten Sitzung am 2. November noch so bestätigen, sagt Bläuenstein.